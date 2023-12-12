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        Kartalkaya'da kayak sezonu açılıyor

        BOLU'nun 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Pistlerin beyaza büründüğü merkezde, kayak sezonu 15 Aralık'ta başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:50
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        Kartalkaya'da kayak sezonu açılıyor
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        BOLU'nun 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Pistlerin beyaza büründüğü merkezde, kayak sezonu 15 Aralık'ta başlayacak.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ile pistler, beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığının düşmesi ile devreye yapay karlama sistemleri de girdi. Sezonun 15 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da, otel ve tesisler de son hazırlıklarını yapıyor. 2 bin 500 yatak kapasiteli kayak merkezinde, hafta sonu ilk kayak yapılacak. Pist ve telesiyejlerde bakımlar sürerken, bölgedeki oteller rezervasyon almaya başladı.

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