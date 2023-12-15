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        Kimyasal madde yüklü tankerde yaşanan sızıntı ekipleri alarma geçirdi

         BOLU´daD-100 karayolunda sodyum alüminat yüklü tankerde yaşanan kimyasal sızıntı ekipleri alarma geçirdi. İş makinesiyle tankerin yanındaki toprak alan kazılarak kimyasal maddenin yayılması önlenirken, özel kıyafetli ekipler inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:20
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        Kimyasal madde yüklü tankerde yaşanan sızıntı ekipleri alarma geçirdi
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         BOLU´daD-100 karayolunda sodyum alüminat yüklü tankerde yaşanan kimyasal sızıntı ekipleri alarma geçirdi. İş makinesiyle tankerin yanındaki toprak alan kazılarak kimyasal maddenin yayılması önlenirken, özel kıyafetli ekipler inceleme yaptı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Yalova´dan Azerbaycan´a giden 34 KHN 82 plakalı beton katkı maddesi sodyum alüminat yüklü tankerin sürücüsü Orhan Müjdeci, kimyasal maddede aşırı ısınmanın olduğunu fark etti. Aracı yol kenarına çeken Müjdeci, tankerin üzerine çıkarak kapağını açtı. Kapağın açılmasıyla birlikte tankerden kimyasal madde sızıntısı başladı. Kimyasal maddenin neden olduğu yoğun dumanın yükselmeye başlamasıyla birlikte yoldan geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, tankerden kimyasal sızıntı olduğunu tespit etmesinin ardından bölgeye AFAD, 112 Acil, polis, jandarma, karayolları, DSİ, İl Özel İdare ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yoğun dumanların yükseldiği tankerin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Kepçe yardımıyla tankerin yanındaki toprak kazılarak tankerden sızan kimyasal maddenin etrafa yayılması önlendi.

        Özel kıyafetli AFAD ekipleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri tankerin çevresinde inceleme yaptı. Sızıntının kesilmesinin ardından ekipler çalışmalarını tamamlarken firma yetkilileri hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

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        Galeri
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