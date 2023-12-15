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        Kazada yaralanan uzman çavuş, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

        BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazasında yaralanan uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas (25), 14 günlük yaşam savaşını yitirdi. Elmas´ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya´ya gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:20
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        Kazada yaralanan uzman çavuş, 14 gün sonra yaşamını yitirdi
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        BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazasında yaralanan uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas (25), 14 günlük yaşam savaşını yitirdi. Elmas´ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya´ya gönderildi.

        Kaza, 1 Aralık´ta saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Yeniçağa kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun İstanbul yönünde kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle hareket eden, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile arkadan gelen Yasin Emre Yılmaz yönetimindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 uzman çavuş ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören yaralılardan uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elmas için hastanenin önünde bugün tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, daire müdürleri, yakınları ile silah arkadaşları katıldı. Törende uzman çavuşun annesi Suzan Elmas, babası Mehmet Elmas, halası Nazife Kepenek ve nişanlısı Kübra Gönültaş gözyaşlarına boğuldu.

        Musab Hacıömer Elmas´ın Türk bayrağına sarılı tabutu, okunan duaların ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Elmas´ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya´ya gönderildi.

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