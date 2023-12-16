Baba ile oğullarının pompalı tüfekle vurulduğu saldırı kamerada (2)
ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Bolu'da, pompalı tüfekle Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten'i (23) ağır yaralayan, büyük oğlu Erhan Üreten'i (24) ise öldüren Kenan Ünen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kenan Ünen, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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