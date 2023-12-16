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        Baba ile oğullarının pompalı tüfekle vurulduğu saldırı kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:28
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        Baba ile oğullarının pompalı tüfekle vurulduğu saldırı kamerada (2)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Bolu'da, pompalı tüfekle Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten'i (23) ağır yaralayan, büyük oğlu Erhan Üreten'i (24) ise öldüren Kenan Ünen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kenan Ünen, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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