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        Bolu'da yılbaşı için hindi üretimi artırıldı

        TÜRKİYE'ninhindi eti üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı Bolu'da, yıllık 2 milyon 500 bin hindi üretilen tesiste, yılbaşı nedeniyle kapasite artırıldı. Tesiste, yılbaşı için üretime ek olarak 160 bin hindi kesilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:15
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        Bolu'da yılbaşı için hindi üretimi artırıldı
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        TÜRKİYE'ninhindi eti üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı Bolu'da, yıllık 2 milyon 500 bin hindi üretilen tesiste, yılbaşı nedeniyle kapasite artırıldı. Tesiste, yılbaşı için üretime ek olarak 160 bin hindi kesilecek.

        Türkiye'nin hindi eti üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da, Doğancı Mahallesi'nde kurulu hindi eti üretim tesisine bağlı çiftliklerde yılbaşı için özel hindi üretiliyor. Yılbaşı hindisi için tesiste üretim kapasitesi artırılırken, çiftliklerde de tüketiciler için gramajı daha az olan hindiler üretiliyor. Normal günlerde üretilen erkek hindiler 20 kilo, dişi hindiler 11 kilo olarak kesilirken, yılbaşı hindileri ise 7,5-8 kilo olarak kesilerek tüketiciler için hazır hale getiriliyor. Tesiste, yılbaşı için üretime ek olarak 160 bin hindi kesilecek. Yılbaşına özel olarak üretilen hindiler tesise gelirken, yeni yıla yakın kesimi yapılarak satışa sunulacak. Bütün hindi marketlerde kilosu 180 ile 200 TL arasında satılacak.

        'EN SAĞLIKLI ET OLARAK GÖSTERİLİYOR'

        Hindi üretim tesisinin Üretim Müdürü Veteriner Hekim İskender Kesim, kümeslere yıllık 2 milyon 500 bin civciv hindi girişi yapıldığını belirterek, "Yıl boyunca üretimimizi düzenli şekilde yapıyoruz. Günlük 7 bin ile 7 bin 500 arasında kesim kapasitemiz var. Yılbaşı hindilerini yılbaşına özel olarak gerçekleştiriyoruz. Yılbaşı için yaklaşık ekstra 160 bin kesim gerçekleştiriliyor. Yılbaşı hindisinin pazardan gelen talebe göre, gramajı biraz daha düşük oluyor. Normalde erkek hindiler 20 kilo, dişi hindiler 11 kilo kesilirken, yılbaşı hindilerini tüketicinin talebi doğrultusunda 7,5-8 kilo olarak kesiyoruz. Hindi eti besin değeri açısından en sağlıklı et olarak gösteriliyor. Protein değeri en yüksek, kolesterol ve yağ değeri en düşük et. Bu nedenle tüketimde her geçen gün artan bir ivme var. Yılbaşında bütün hindi satışlarında da bir artış var. Dişi hindiler 3,5 aylıkken, erkek hindiler ise 4,5 aylıkken kesime gidiyor. Yılbaşı hindilerinin bundan farkı, onlar 3 aylıkken kesime gidiyor" dedi.

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