Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Adliyeye girmemek için direnen hırsızlık şüphelisi, başını otomobillere vurdu

        BOLU'da, marketten cep telefonu ve camiden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen Hakan Ergün (45), adliyeye sevk edilirken başını park halindeki otomobillere ve adliyenin giriş kapısına vurup, ekiplere zorluk çıkardı. Marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan Ergün, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adliyeye girmemek için direnen hırsızlık şüphelisi, başını otomobillere vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da, marketten cep telefonu ve camiden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen Hakan Ergün (45), adliyeye sevk edilirken başını park halindeki otomobillere ve adliyenin giriş kapısına vurup, ekiplere zorluk çıkardı. Marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan Ergün, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün kent merkezindeki camiden ayakkabı ve bir marketten, cep telefonu çalındığı ihbarıyla çalışma yaptı. Ekipler, marketle caminin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin Hakan Ergün olduğu tespit edildi. Polisin çalışmasıyla Hakan Ergün, yakalandı. Gözaltına alınan Ergün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ekip aracından indirilip adliye binasına getirildiği sırada ise yürümemek için direndi. Ergün, başını park halindeki otomobillere ve adliye kapısına vurarak polis ekiplerine zorluk çıkardı. 2 polis memuru kelepçeli olan Ergün'ü güçlükle adliye binasına soktu. Ergün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Hakan Ergün'ün marketten hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete müşteri gibi giren Ergün'ün, kasa bölümüne yaklaştığı ve bir süre sonra kasada duran, kasiyere ait cep telefonunu aldıktan sonra sakince marketten çıktığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"

        Benzer Haberler

        Bolu'da oto kurtarıcıda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bolu'da oto kurtarıcıda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutukland...
        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutukland...
        Bolu'da domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tuşlu telefon kullanan lise öğrencisine 'takdir' belgesi
        Tuşlu telefon kullanan lise öğrencisine 'takdir' belgesi
        Uçurumdan atılıp, 8 yerinden bıçaklanmıştı; 'Ölüme terk edildim'
        Uçurumdan atılıp, 8 yerinden bıçaklanmıştı; 'Ölüme terk edildim'
        Bolu'da yılbaşı için hindi üretimi artırıldı
        Bolu'da yılbaşı için hindi üretimi artırıldı