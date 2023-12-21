Boluspor - Manisa FK: 1-0

STAT:Atatürk

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Samet Özkul, Buğra Can Semercioğlu

BOLUSPOR: Çağlar, Batuhan, Onur, Posmac, Oulare, Oğuz Kağan(Dk.88 Tolunay) Kubilay, Diarrasouba, Kayamba, Bettaieb(Dk.88 Mustafa) Hakan(Dk.63 Furkan)

MANİSA FK: Alperen, Oğuzhan(Dk.79 Furkan), Domgjonas, Graovac, Bedirhan, Oğuz(Dk.80 Kazım Can), Gakpa(Dk.65 Ballou) Burak, Topallı(Dk.80 Doğukan), Kerim(Dk.68 Bekir), Diallo

GOL: Dk.20 Oğuz Kağan (Boluspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Bedirhan, Domgjonas, Burak (Manisa FK) Posmac, Furkan, Batuhan (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Domgjonas (Manisa FK)

1'nci Lig'de 16. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Manisa FK´yı 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 20. dakikada Oğuz Kağan kaydetti.

DHA-Spor - Türkiye-Bolu - Mutlu YUCA

2023-12-21 16:09:44

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.