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        Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı

         BOLUDağı´nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:40
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        Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı
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         BOLUDağı´nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

        Bolu Dağı´nda gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Bolu Dağı´nın D-100 karayolu geçişinin Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili oldu. Sürücüler karlı yolda yavaş yavaş ilerlerken, Karayolları ekipleri de küreme çalışması yaptı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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