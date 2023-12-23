Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı BOLUDağı´nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

BOLUDağı´nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Bolu Dağı´nda gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Bolu Dağı´nın D-100 karayolu geçişinin Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili oldu. Sürücüler karlı yolda yavaş yavaş ilerlerken, Karayolları ekipleri de küreme çalışması yaptı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.