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        Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kentte 7 günlük yas ilan ediyorum

        BOLUBelediye Başkanı Tanju Özcan, 12 askerin şehit olması nedeniyle kentte 7 günlük yas ilan ederek, planlanan yılbaşı eğlencelerinin iptal olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:05
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kentte 7 günlük yas ilan ediyorum
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        BOLUBelediye Başkanı Tanju Özcan, 12 askerin şehit olması nedeniyle kentte 7 günlük yas ilan ederek, planlanan yılbaşı eğlencelerinin iptal olduğunu duyurdu.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK üyeleri ile yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından Tanju Özcan, Bolu'da 7 günlük yas ilan ettiklerini açıkladı. Başkan Özcan, "Yılbaşı akşamı yapmayı planladığımız Emir Can İğrek konseri ve canlı müzik programları dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içinde yasaklanmıştır. Karar, şehit ailelerinin acısını paylaşmak adına alındı. Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu Belediyesi sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yüce milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar tereddütsüz şekilde idaremizce uygulanacaktır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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