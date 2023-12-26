Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler' iddiası BOLU'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde doğum için sıra beklerken, 'Elisa' ismini vermeyi planladıkları kız bebeklerinin öldüğünü öğrenen Gamze Çağlar (23) ile eşi Ali Çağlar (24) gözyaşlarına boğuldu. Ali Çağlar, 2 saat sıra beklediklerini iddia ederek, "Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi.

BOLU'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde doğum için sıra beklerken, 'Elisa' ismini vermeyi planladıkları kız bebeklerinin öldüğünü öğrenen Gamze Çağlar (23) ile eşi Ali Çağlar (24) gözyaşlarına boğuldu. Ali Çağlar, 2 saat sıra beklediklerini iddia ederek, "Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi.

Olay, öğle saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde meydana geldi. Doğum zamanı gelen 9 aylık hamile Gamze Çağlar, sabah saatlerinde eşi Ali Çağlar ve yakınları ile hastaneye geldi. İddiaya göre hastanede 2 saat sıra bekleyen kadın, doğum öncesi muayeneye alındı. Muayenede Gamze Çağlar'ın karnındaki, 'Elisa' ismini vermeyi düşündükleri kız bebeğinin öldüğü belirlendi. Kucağına almayı beklediği bebeğinin öldüğünü öğrenen kadın ile eşi gözyaşlarına boğuldu. Ali Çağlar, bebeğinin öldüğünü öğrenmesinin ardından doktorlara tepki gösterdi. Çağlar´ı yakınları güçlükle teselli ederek hastane dışına çıkardılar. Ali Çağlar ve eşi Gamze Çağlar birbirlerine sarılarak ağladılar.

Hastane yönetimine tepki gösteren Ali Çağlar, "Doktora geldim `Suyu geldi alın içeri´ dedim. İki saat burada sırada beklettiler. Sen nasıl benim çocuğumu almıyorsun ? Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım" dedi.

Ali Çağlar´ın babası Mete Çağlar ise doğuma gelen gelininin dışarıda bekletildiğini iddia ederek, "Doğumu gelmiş hasta bekletilir mi? Al içeriye müdahale et. Çocuk sabah annesinin karnında canlıydı. Sen orada hastayı bekletiyorsun. Olacak iş mi bu? Oğlum `Benim çocuğumu öldürdünüz" diye bağırdı. Gelip onu aldık dışarı çıkardık" diye konuştu. Gamze Çağlar, karnındaki ölü bebeğiyle hastane bahçesinde ağladı. Kadının, bebeğin alınması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildiği öğrenildi. Hastane yönetimi, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını bildirdi.