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        Doğum için beklerken anne karnında ölen bebek ameliyatla alınıp otopsiye gönderildi

        BOLU'da doğum için geldikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bebeğini kaybeden Gamze Çağlar (23), sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Anne karnından alınan bebek otopsiye gönderilirken, olayla ilgili Bolu Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:05
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        Doğum için beklerken anne karnında ölen bebek ameliyatla alınıp otopsiye gönderildi
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        BOLU'da doğum için geldikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde bebeğini kaybeden Gamze Çağlar (23), sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Anne karnından alınan bebek otopsiye gönderilirken, olayla ilgili Bolu Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

        Olay, dün öğle saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde meydana geldi. Sancıları olan ve doğum için eşi Ali Çağlar (24) ile hastaneye gelen Gamze Çağlar, iddiaya göre hastanede 2 saat sıra bekledi. Kadının sıra beklemesinin ardından yapılan muayenesinde karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. 'Elisa' adını vermeyi planladıkları kız çocuğunu kucağına almayı beklerken öldüğünü öğrenen Gamze Çağlar ve eşi Ali Çağlar, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Çağlar ailesi, bebeğin ölümüyle ilgili hastaneyi suçladı. Olayın ardından Bolu Valiliği tarafından ihmal iddiaları ile ilgili idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca bir kadın doğum uzmanı dosya için görevlendirildi.

        Gamze Çağlar'ın, karnında ölen bebeği dün akşam saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla alındı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Uzman ekibin yapacağı incelemenin ardından bebeğin kesin ölüm nedeni belirlenecek. Çağlar'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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