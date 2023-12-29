Zehirlenen 1 kişinin öldüğü, 148'inin tedavi gördüğü Yuva köyü davasında sanıklar suçlamaları reddetti (2)

DURUŞMA18 MART´A ERTELENDİ

Bolu'nun Yuva köyünde, geçen yıl içme suyundan kaynaklı zehirlenen; 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de hastanede tedavi gördüğü olaya ilişkin tutuksuz 5 kamu görevlisinin yargılandığı ilk duruşmaya verilen aradan sonra devam edildi. Duruşmada müşteki avukatları savunmalarını yaptılar. Müşteki avukatları, bölgede bulunan çimento fabrikası ve fabrikaya atık taşıyan kamyonların yıkandığı tesis ile İl Özel İdaresi'nde elektrik teknisyeni olarak görev yapan K.D., İl Özel İdare Genel Sekreteri S.K. ve dönemin Bolu İl Sağlık Müdürü M.E.D'nin kovuşturmaya sanık sıfatı ile dahil edilmesi talebinde bulundu. Avukatlar ayrıca kovuşturmanın, 'Basit taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten' değil 'Olası kasıtlı öldürme ve yaralamaya sebebiyet vermekten7 devam etmesi konusunda talepte bulundular.

Sanıkların avukatları ise davada yargılanan müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraatlerini istedi. Duruşmada ayrıca köy muhtarının klor cihazıyla ilgili eğitim verilip verilmediğinin belirlenmesi için 12 köy muhtarının mahkemede dinlenilmesi talep edildi. Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 18 Mart'a ertelendi.