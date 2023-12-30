Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Yem kamyonu yolcu minibüsüne çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

        BOLU´da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yem kamyonu, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yem kamyonu yolcu minibüsüne çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU´da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yem kamyonu, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, 08.30 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolunun Yenisefa köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giderken Dursun Demir'in kontrolünü yitirdiği 54 SB 694 plakalı yem kamyonu, karşı şeride geçerek Arif Kocaman yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, metrelerce savrulan minibüs hurdaya döndü, koltukları yola fırladı. Kazada minibüsteki yolculardan Sevgi Sarıoğlu (45) yaşamını yitirdi, Ertuğrul Gazi Yıldız, Sercan Koçyiğit ve Abdulkadir Rahman ile kamyon sürücüsü Dursun Demir yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Zehirlenen 1 kişinin öldüğü, 148'inin tedavi gördüğü Yuva köyü davasında sa...
        Zehirlenen 1 kişinin öldüğü, 148'inin tedavi gördüğü Yuva köyü davasında sa...
        GÜNCELLEME - Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanmasına ba...
        GÜNCELLEME - Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanmasına ba...
        Göynük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Göynük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mudurnu Belediyesine ait iş yerleri ihaleyle kiraya verildi
        Mudurnu Belediyesine ait iş yerleri ihaleyle kiraya verildi
        Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı
        Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı