Kartalkaya´da yılbaşında otellerde doluluk yüzde 80 TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi için 2 bin 500 yatak kapasitesi olan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80´i buldu. Son gün gelen tatilcilerle birlikte otellerin tamamen dolması bekleniyor. Kartalkaya´da yüksek fiyatlar dikkat çekerken, en az 3 gecelik konaklama paketi olan 2 lüks dağ evi de yılbaşı için kiralandı. Dağ evlerinde kalan tatilciler, geceliği 300 bin TL olmak üzere toplam 900 bin TL ödeyecek.

TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi için 2 bin 500 yatak kapasitesi olan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80´i buldu. Son gün gelen tatilcilerle birlikte otellerin tamamen dolması bekleniyor. Kartalkaya´da yüksek fiyatlar dikkat çekerken, en az 3 gecelik konaklama paketi olan 2 lüks dağ evi de yılbaşı için kiralandı. Dağ evlerinde kalan tatilciler, geceliği 300 bin TL olmak üzere toplam 900 bin TL ödeyecek.

Yeni yılı Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya´da karşılamak isteyen kayak tutkunları otelleri doldurdu. Yapay kar sistemlerinin bulunduğu otellerin pistlerinde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Yılbaşı gecesinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle pistleri açık olan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranları yüzde 80´e ulaştı. Son gün gelen tatilcilerle birlikte otellerin tamamen dolacağı öngörülüyor.

2 bin rakımlı Kartalkaya´ya gelen kayakseverler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Yılbaşı gecesi için de oteller müşterilerine özel eğlence programları hazırladı. LÜKS DAĞ EVİNDE 3 GÜNLÜK KONAKLAMA 900 BİN TL

Kartalkaya´da bulunan bir otelin yanında bulunan geceliği 300 bin TL olan 2 lüks dağ evi de yılbaşı için kiralandı. Yılbaşı programı kapsamında en az üç gece konaklama zorunluluğu bulunan lüks dağ evinde konaklayacak olanlar 900 bin TL ödeyecek. Kayak merkezindeki lüks otele bazı misafirler ise helikopter ile geldi.

BİR ŞİŞE SU 250 TL, ŞAMPANYA 40 BİN TL

Kayak merkezinde bulunan lüks bir otelin müşterilerine sunduğu yiyecek içecek fiyatlarının yüksekliği de dikkat çekti. Kayak merkezindeki lüks otelde müşterilere bir şişe su 250, bir bardak çay 200, küçük ayran 180, tost 450 ve bazı alkollü içkiler ise 40-50 bin TL´yi bulan fiyatlarla satılıyor.

'İKİ OTELİMİZ DOLDU'

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, otele ait tüm pistlerin açık olduğunu belirterek, "Kar kalitesi çok iyi. Yılbaşı gecesi için doluluk oranlarımızda çok iyi. Pistlerimizde yaklaşık bir metre kar var. Son yılların en güzel yılbaşı gecesini geçireceğiz. Hem kar güzel hem hava güzel. İki otelimizde de yılbaşı gecesi eğlencemiz var. Otellerimiz dolu ama kayakseverleri günü birlik bile olsa Kartalkaya´ya bekliyoruz" dedi.