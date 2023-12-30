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        Yıkım sırasında yola düşen beton parçalarının paniğe neden olduğu anlar kamerada

        BOLU'da, 3 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında, üst kattan kopan beton parçaları yola düştü. Trafikte ilerleyen araçlar, beton parçalarından son anda kurtuldu, çevredekilerin korkuyla kaçtığı anlar, kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:20
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        Yıkım sırasında yola düşen beton parçalarının paniğe neden olduğu anlar kamerada
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        BOLU'da, 3 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında, üst kattan kopan beton parçaları yola düştü. Trafikte ilerleyen araçlar, beton parçalarından son anda kurtuldu, çevredekilerin korkuyla kaçtığı anlar, kameralara yansıdı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'ndeki 3 katlı bina için yıkım kararı verildi. İş makinesiyle, sabah saatlerinden itibaren binanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı. Sadece binanın önündeki kaldırım güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, yıkım sırasında binanın üst katından kopan beton parçaları yola düştü. Yoldan geçen bir araçtakiler, düşen beton parçalarının üzerine gelmesinden son anda kurtuldu. Bir kişi de bölgeden korkuyla kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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