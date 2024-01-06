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        Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

         BOLU'da Richterölçeğine göre; 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, çevre illerde de hissedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 01:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:25
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        Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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         BOLU'da Richterölçeğine göre; 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, çevre illerde de hissedildi.

        AFAD verilerine göre; Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bolu merkez olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak´ta da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaratmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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