BOLU'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  

BOLU'daRichter ölçeğine göre; 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre; Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bolu merkez olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak´ta da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaratmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.