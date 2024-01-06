Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
SOKAKTAKİMSE GÖRÜLMEDİ
Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde, kentin en merkezi yeri olan İzzet Baysal Caddesi'nde panikle sokağa çıkan herhangi bir kişi görülmedi.
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