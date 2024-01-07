Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı

        BOLU'da,2 katlı evin odunluğunda başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da,2 katlı evin odunluğunda başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Demirciler köyünde Mehmet Can'a ait evin odunluğunda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki samanlık, depo ve garaja sıçradı. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile 3 saatte söndürülen yangında, 2 katlı ev hasar gördü; samanlık, odunluk, depo ve garaj ile garaj içerisindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Bolu'da 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve depo yandı
        Bolu'da 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve depo yandı
        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlan...
        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlan...
        Bolu'da bir kişinin dolandırılmasını muhtarın dikkati engelledi
        Bolu'da bir kişinin dolandırılmasını muhtarın dikkati engelledi
        Emekli öğretmen geleneksel el sanatları merakıyla koleksiyon oluşturdu
        Emekli öğretmen geleneksel el sanatları merakıyla koleksiyon oluşturdu
        `İnsan faaliyetleri, Yedigöller Milli Parkı´nda doğal dengeyi bozuyor´
        `İnsan faaliyetleri, Yedigöller Milli Parkı´nda doğal dengeyi bozuyor´
        Mudurnu'da Mustafa ustanın yaptığı sütlü ekmek rağbet görüyor
        Mudurnu'da Mustafa ustanın yaptığı sütlü ekmek rağbet görüyor