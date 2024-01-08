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        Depoda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü

        BOLU'dabir yem fabrikasının deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi Melih Akkaya (43), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:55
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        Depoda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü
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        BOLU'dabir yem fabrikasının deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi Melih Akkaya (43), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'ndeki tavuk yemi fabrikasında meydana geldi. Erpiliç firmasına ait fabrikanın içinde tavuk yemi yapılmak üzere 100 ton mısırın bulunduğu depoya giren Akkaya'nın üzerine mısır yığınları devrildi. Akkaya, tonlarca mısırın altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiye ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısır boşaltıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Akkaya, ağır yaralı şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Akkaya, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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