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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:35
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahında önlemlerini artırdı. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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