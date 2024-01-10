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        Bolu'da kar yağışı

        BOLU Dağı'nda ve kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar küreme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:30
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        Bolu'da kar yağışı
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        BOLU Dağı'nda ve kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar küreme çalışması yaptı.

        Bolu Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, gece boyu aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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