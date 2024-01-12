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        Kayak tutkunları, Kartalkaya'da pistleri doldurdu

        BOLU'da2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kayak merkezinde pistler, doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:20
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        Kayak tutkunları, Kartalkaya'da pistleri doldurdu
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        BOLU'da2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kayak merkezinde pistler, doldu.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, kayakseverlerin akınına uğradı. Her türlü zorluk derecesine göre pistlerin bulunduğu kayak merkezi, dolup taştı. 2 bin rakımlı kayak merkezine akın eden kayakseverler, karla kaplı pistlerde kaymanın keyfini yaşadı. Telesiyejlerle zirveye çıkan kayak tutkunları kayak ve snowboard yaptı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezindeki otellerde de rezervasyonlar yüzde 90 seviyesine ulaştı. Son günlerde etkili olan kar yağışları ile tüm pistler kar makineleriyle hazır hale getirilerek açıldı. Yeni kayak öğrenmek isteyen çocuklar da baby lifti doldurdu.

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