Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı
BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oluyor.
BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması ile araçlar rahat ilerledi.
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