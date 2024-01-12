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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

        BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:00
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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı
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        BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oluyor.

        İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması ile araçlar rahat ilerledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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