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        Tatilciler, Abant'ta şambrellerle kaydı

        BOLU'dakiAbant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:50
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        Tatilciler, Abant'ta şambrellerle kaydı
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        BOLU'dakiAbant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

        Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda günübirlik gelen ziyaretçilerle doldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı doğada yürüyüş yaptı. Tatilcilerin bazıları da karlı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı. Öte yandan yoğunluk nedeniyle park girişinde ve içinde araç trafiği oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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