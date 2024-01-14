TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren TIR, bariyerlere çarptı. TIR sürücüsü Abdurrahman Biter (64), kalp masajı ile hayata döndürülerek hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. 27 U 1670 plakalı TIR'la Ankara istikametine giden Abdurrahman Biter, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. TIR, yolun sol şeridinde bariyerlere çarparak durdu. Olayı görenler, hemen TIR sürücüsü Biter'in yardımına koştu. Kazada yara almayan ancak kalp krizi geçiren sürücü Biter, diğer sürücüler tarafından araçtan indirildi. TIR da sol şeritte tehlike oluşturduğu için bir vatandaş tarafından emniyet şeridine çekildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kalbi duran Abdurrahman Biter'e kalp masajı yaparak hayata dndürüldü. Biter, ambulansla Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.