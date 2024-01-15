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        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

        BOLU'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:25
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        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
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        BOLU'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, buz tuttu.

        Kar yağışı ile beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda, bu kez dondurucu soğuk etkili oldu. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 15 dereceye düşerken, tabiat parkındaki gölün yüzeyi tamamen dondu. Donan göl ile tabiat parkında güzel manzaralar oluşurken, tatilciler manzaranın keyfini çıkarıp, yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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