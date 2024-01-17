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        Sigara içerken uyuyakaldı, dumandan etkilendi

         BOLU´da,evinde yalnız olduğu sırada uyuyakalan Cansu D. (33), elinde bulunan yanan sigaranın eşyaları tutuşturması sonucu dumandan etkilendi. Yangını güçlükle söndüren Cansu D., komşularının ihbarı ile gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 21:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:25
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        Sigara içerken uyuyakaldı, dumandan etkilendi
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         BOLU´da,evinde yalnız olduğu sırada uyuyakalan Cansu D. (33), elinde bulunan yanan sigaranın eşyaları tutuşturması sonucu dumandan etkilendi. Yangını güçlükle söndüren Cansu D., komşularının ihbarı ile gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 19.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Cansu D., evinde yalnız olduğu sırada iddiaya göre uyuyakaldı. Bu sırada elindeki yanan sigara koltuğun üzerine düştü. Koltuğun üzerindeki eşyalar tutuşarak yandı. Bir süre sonra uyanan Cansu D., kendine gelince eşyaların yandığını görüp kendi imkanlarıyla söndürdü. Cansu D., durumu komşusuna haber verdi. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Cansu D., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Cansu D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çaplı yangın nedeniyle yanan bazı eşyalar çöpe atıldı.

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