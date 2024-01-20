Boluspor - Bandırmaspor: 2-1

STAT:Atatürk

HAKEMLER:FatihTokail, Kemal Elmas, Serdar Osman Akarsu

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba- Anıl (Dk.46 Kubilay), Oulare, Posmac, Onur, Batuhan (Dk. 46 Ercan), Diarrasouba, Avramovski, Oğuz Kağan (Dk.90+4 Tolunay), Tunahan (Dk.68 Bettaieb), Isgandarlı (Dk.85 Hüsamettin)

BANDIRMASPOR: Gkelios- Rahmetullah (Dk.77 Mustafa), Sergen, Batuhan, Mücahid, Emirhan, Soukou (Dk.84 Emre), Levent, Foor (Dk.61 Doğan Can), Metehan (Dk.61 Jozefsoon), Djitte

GOLLER: Dk.45 Posmac, Dk. 90+7 Bettaieb (Boluspor)- Dk. 90+10 Mustafa (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Oulare (Boluspor), Emirhan (Bandırmaspor)

1´inci ligin 19´ncu haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor´u 2-1 mağlup etti.

10´uncu dakikada Anıl´ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.

45´inci dakikada sol köşeden kullanılan kornerde kale önünde iyi yükselen Posmac´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Boluspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

71´inci dakikada Bandırmaspor´dan Levent´in rakip kaleye gönderdiği şut dışarı çıktı.

90+7´nci dakikada hakem atışının ardından Posmac´ın rakip sahaya gönderdiği topu önünde bulan Bettaieb orta sahada topla ilerleyerek takımının ikinci golünü attı: 2-0.

90+10'uncu dakikada Bandırmaspor´un santrayı kullanmasının ardından Mustafa Çeçenoğlu rakip kaleye ilerledi. Bolusporlu futbolcuların engellemediği Mustafa Çeçenoğlu, kaleci Çağlar´ın da kaleyi boş bırakmasıyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Boluspor´un 2-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.

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