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        Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu

        BOLU'dakarla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:35
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda 'sömestir' yoğunluğu
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        BOLU'dakarla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

        Kente 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatili fırsat bilen öğrenciler ve aileleri ile doldu. Kar yağışı sonrası güzel görüntülerin oluştuğu parka akın eden tatilcilerden bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazıları da piknik yapıp, mangal yaktı. Karla kaplı parkta vakit geçiren çocuklar, kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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