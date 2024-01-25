Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklara kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri yol güzergahlarında hazır bekletilirken, sürücüler sorunsuz şekilde ilerliyor. Bolu Valiliği ve Meteoroloji İl Müdürlüğü, yarın kentin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.