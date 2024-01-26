Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı

BOLUDağı´nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

Bolu Dağı´nda gün boyunca aralıklarla hafif şekilde yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı´nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplandı. Bolu Dağı´nda yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı´nın Ankara ve İstanbul yönünde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ekipleri hem D-100 karayolu hem de Anadolu Otoyolu geçişinde yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı.