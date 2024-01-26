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        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı

         BOLUDağı´nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:25
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        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı
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         BOLUDağı´nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

        Bolu Dağı´nda gün boyunca aralıklarla hafif şekilde yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı´nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplandı. Bolu Dağı´nda yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı´nın Ankara ve İstanbul yönünde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ekipleri hem D-100 karayolu hem de Anadolu Otoyolu geçişinde yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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