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        Bolu'da sanayi sitesindeki iş yeri yandı

        BOLU´da, sanayi sitesinde metal ürünlerin satıldığı iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:50
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        Bolu'da sanayi sitesindeki iş yeri yandı
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        BOLU´da, sanayi sitesinde metal ürünlerin satıldığı iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, gece saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Yıldırım Metal´de meydana geldi. Metal ürünlerin satıldığı iş yerindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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