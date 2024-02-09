Bolu'da sanayi sitesindeki iş yeri yandı

Yangın, gece saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Yıldırım Metal´de meydana geldi. Metal ürünlerin satıldığı iş yerindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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