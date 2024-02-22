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        'Ağrılarımı dindirmek için uyuşturucu kullanıyorum' diyen sanığa 16 yıl hapis cezası

        BOLU'dadurdurulan ve aracında 648 gram metamfetamin ele geçirilen tutuklu sanık Ahmet Sakallı (54), karar duruşmasında, kanser olduğunu, ağrılarını dindirmek için uyuşturucu kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın suçunu sabit görüp, 16 yıl 3 ay hapis cezası ile 75 bin lira adli para cezası verdi. Hızlı ve tehlikeli yolculuk yaptığı ihbarı sonrası Ahmet Sakallı'nın kullandığı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde durduruldu. Sakallı'nın şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramalarda, bagajdaki döşemelerin altına gizlenmiş 648 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Sakallı hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sakallı ile avukatı katıldı. 'KESİNLİKLE SATICI DEĞİLİM' Duruşmada son sözü sorulan Sakallı, kanser hastası olduğunu, ağrılarını dindirmek için uyuşturucu aldığını söyledi. Sakallı, "Pandemi döneminde iflas ettim. Hastalandım ve çok ağrılarım oldu. Sonrasında kanser oldum, eşim de kanserden öldü. Cezaevi koşullarında yaşamam mümkün değil. Çocuklarım bile beni terk etti. Bu uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Ne olursunuz bana ev hapsi cezası verin. Cezamı evimde çekeyim" dedi. Mahkeme heyeti, ele geçirilen uyuşturucu miktarının 'uyuşturucu madde ticareti' suçu kapsamına girdiğini belirtip, sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası ile 75 bin lira adli para cezası verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:18
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        'Ağrılarımı dindirmek için uyuşturucu kullanıyorum' diyen sanığa 16 yıl hapis cezası
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        BOLU'dadurdurulan ve aracında 648 gram metamfetamin ele geçirilen tutuklu sanık Ahmet Sakallı (54), karar duruşmasında, kanser olduğunu, ağrılarını dindirmek için uyuşturucu kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın suçunu sabit görüp, 16 yıl 3 ay hapis cezası ile 75 bin lira adli para cezası verdi. Hızlı ve tehlikeli yolculuk yaptığı ihbarı sonrası Ahmet Sakallı'nın kullandığı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde durduruldu. Sakallı'nın şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramalarda, bagajdaki döşemelerin altına gizlenmiş 648 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Sakallı hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sakallı ile avukatı katıldı. 'KESİNLİKLE SATICI DEĞİLİM' Duruşmada son sözü sorulan Sakallı, kanser hastası olduğunu, ağrılarını dindirmek için uyuşturucu aldığını söyledi. Sakallı, "Pandemi döneminde iflas ettim. Hastalandım ve çok ağrılarım oldu. Sonrasında kanser oldum, eşim de kanserden öldü. Cezaevi koşullarında yaşamam mümkün değil. Çocuklarım bile beni terk etti. Bu uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Ne olursunuz bana ev hapsi cezası verin. Cezamı evimde çekeyim" dedi. Mahkeme heyeti, ele geçirilen uyuşturucu miktarının 'uyuşturucu madde ticareti' suçu kapsamına girdiğini belirtip, sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası ile 75 bin lira adli para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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