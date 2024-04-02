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        Boluspor – Gençlerbirliği: 1-2

        STAT: Bolu AtatürkHAKEMLER: Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim ŞenözBOLUSPOR: Çağlar - Oulare, Posmac, Onur, Ercan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:20
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        Boluspor – Gençlerbirliği: 1-2
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        STAT: Bolu Atatürk

        HAKEMLER: Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim Şenöz

        BOLUSPOR: Çağlar - Oulare, Posmac, Onur, Ercan (Dk. 71 Berk), Jefferson (Dk. 71 Kubilay), Oğuz Kağan, İshak (Dk. 46 Hakan), Tunahan (Dk. 81 Hüsamettin), Avramovski, Gigic (Dk. 81 Camara)

        GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul - Nzaba, Yiğit Efe, Alperen, Yasin, Oğuzhan, Akabueze, Amilton (Dk. 86 Jimmy), Rahman Buğra (Dk. 72 Elias Durmaz), Ensar, Melih (Dk. 78 Yatabare)

        GOLLER: Dk. 90+3 Avramovski (Boluspor) - Dk. 55 Amilton, Dk. 66 Melih (Gençlerbirliği)

        SARI KARTLAR: Oğuz Kağan, Hakan (Boluspor) - Elias Durmaz (Gençlerbirliği)

        1’inci Lig'in 28’inci haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

        5’inci dakikada Jefferson’un ceza sahası dışından çektiği sert şutu Ertuğrul kurtardı.

        7’inci dakikada Amilton’un ceza sahası içerisinden çektiği şutta Jefferson son anda topun kaleye gitmesini engelledi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        47’inci dakikada Melih’in kale önüne attığı pasta Akabueze’nin şutu direkten döndü.

        55’inci dakikada Melih’in pasıyla topla buluşan Amilton’un şutu ağlarla buluştu: 0-1.

        66’ncı dakikada Melih’in ceza sahasında sağ kanattan çektiği şut ağlara gitti: 0-2.

        90+3’üncü dakikada kale önünde topla buluşan Avramovski’nin şutu ağlara gitti: 1-2.

        Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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