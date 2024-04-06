Bayram tatilinde Bolu geçişinde yoğunluk arttı (2)

ANADOLUOTOYOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkanların dün akşam saatlerinde başlattığı yoğunluk bugün öğleden sonra arttı. Bu nedenle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara yönünde ulaşım yavaşladı. Otoyolun İstanbul yönünde ise sürücüler ulaşımda aksama yaşamadan yollarına devam etti. Polis ve jandarma ekipleri güzergahta denetimlerini artırdı.