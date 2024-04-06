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        Bayram tatilinde Bolu geçişinde yoğunluk arttı (2)

        ANADOLUOTOYOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞURamazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkanların dün akşam saatlerinde başlattığı yoğunluk bugün öğleden sonra arttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:10
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        Bayram tatilinde Bolu geçişinde yoğunluk arttı (2)
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        ANADOLUOTOYOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkanların dün akşam saatlerinde başlattığı yoğunluk bugün öğleden sonra arttı. Bu nedenle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara yönünde ulaşım yavaşladı. Otoyolun İstanbul yönünde ise sürücüler ulaşımda aksama yaşamadan yollarına devam etti. Polis ve jandarma ekipleri güzergahta denetimlerini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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