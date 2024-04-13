Bolu'da çocuk parkını kundaklayan şüpheli yakalandı

BOLU’da önceki gün sabah erken saatlerde çocuk parkını kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen perşembe günü sabah erken saatlerde Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesi’nde yaptırılan çocuk parkında meydana geldi. Çocuk parkındaki oyun grupları, kauçuk zemin ile ahşap masa yakılarak kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında oyun grupları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından parkın çevresindeki tüm kameralar tek tek incelendi. Yapılan incelemelerin ardından çocuk parkını kundakladığı belirlenen E.S. (18), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.