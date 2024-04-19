Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü(2)

Bolu’da eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de yaralayan Serkan Zengin (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye çelik yelek ile getirildi.

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