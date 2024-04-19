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        Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü(2)

        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİBolu'da eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de yaralayan Serkan Zengin (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:50
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        Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü(2)
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        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Bolu’da eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de yaralayan Serkan Zengin (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye çelik yelek ile getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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