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        Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı; 11'i öğrenci 15 yaralı

        BOLU'nunMudurnu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 11'i üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:35
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        Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı; 11'i öğrenci 15 yaralı
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        BOLU'nunMudurnu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 11'i üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesi arasındaki Tosunlar köyü mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan, Muhammed Onur Tanrıverdi idaresindeki 26 ADA 391 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Bilal Özer yönetimindeki 14 NA 464 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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