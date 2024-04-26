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        Bolu'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda soda yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:55 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:00
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        Bolu'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda soda yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Ö. yönetimindeki 34 GAH 375 plakalı otomobil, Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 plakalı soda yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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