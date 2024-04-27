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        Bolu'da toz taşınımı etkisi; gökyüzü kırmızıya büründü

         BOLU'da, Afrikaüzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü; araçlar önce toz, ardından da yağmurla çamurla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:55
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        Bolu'da toz taşınımı etkisi; gökyüzü kırmızıya büründü
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         BOLU'da, Afrikaüzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü; araçlar önce toz, ardından da yağmurla çamurla kaplandı. 

        ​Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü. Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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