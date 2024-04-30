Husumetlisini, 3 yaşındaki torununun gözü önünde öldüren sanığa 16 yıl hapis

BOLU’da köy kooperatifinin yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla husumetli olduğu İsmail Çetin’i (62), 3 yaşındaki torununun gözü önünde minibüsle üzerinden geçerek öldüren İrfan Başkalaycı (71), olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

Merkeze bağlı Sultan köyünde İsmail Çetin ile İrfan Başkalaycı arasında köy kooperatifinin yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla husumet oluştu. Geçen yıl 21 Ağustos’ta saat 22.30 sıralarında İsmail Çetin, elinde bıçakla köy yolunda eşi ve akrabasıyla pazardan dönen İrfan Başkalaycı’nın kullandığı minibüsün önünü kesti. Çıkan kavganın ardından Başkalaycı, binip hareket ettirdiği aracıyla Çetin’e çarpıp üstünden geçti. 3 yaşındaki torununun gözü önünde başı aracın lastiğinin altında kalan Çetin, yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan Başkalaycı, Saraycık köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İrfan Başkalaycı hakkında Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu Başkalaycı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf yakınları ve avukatları da katıldı. İsmail Çetin ailesinin avukatı, ‘Canavarca hisle öldürme’ suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İrfan Başkalaycı’nın avukatı ise müvekkilinin 71 yaşında, şeker ve tansiyon hastası olduğunu, ölenin bıçakla saldırması sonucu müvekkilinin korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğini, bu sebeple sanığa meşru müdafaa kapsamında ceza verilmemesini istedi.