Ahıra yıldırım düştü; 7 büyükbaş öldü
BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte ahıra düşen yıldırım nedeniyle 7 büyükbaş öldü.
BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte ahıra düşen yıldırım nedeniyle 7 büyükbaş öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyündeki Mehmet Özkan’a ait ahırda meydana geldi. İlçede akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü yağmurla birlikte ahırın üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle ahırda bulunan 7 büyükbaş öldü. Ahıra gittiklerinde hayvanlarının öldüğünü gören Mehmet-Meryem Özkan çifti büyük üzüntü yaşadı.
Özkan çiftinin ihbarı üzerine köye gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ölen hayvanlar iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.
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