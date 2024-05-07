Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 96'ya ulaştı

        BOLU'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda doluluk oranı, karların erimesiyle yüzde 96 seviyesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 96'ya ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı’nda doluluk oranı, karların erimesiyle yüzde 96 seviyesine ulaştı.

        Bolu’da etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından, Gölköy Barajı’nda doluluk oranı yükseldi. Devlet Su İşleri 53'üncü Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 96 seviyesine çıktı. 22 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, kullanılabilir su miktarı yaklaşık 21 milyon metreküpe ulaştı. Üreticilerden gelecek talebe göre, mayıs ayı sonu itibarıyla, gölden sulama suyu verme işleminin de başlayacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Bolu'da 60 yaş üstü vatandaşlar için "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitim...
        Bolu'da 60 yaş üstü vatandaşlar için "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitim...
        Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
        Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
        Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekipler...
        Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekipler...
        Bolu'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş an...
        Bolu'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş an...
        Bolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Bolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Öğrencilerin geri dönüştürdüğü atık kağıtlar sanat atölyelerinde kullanılıy...
        Öğrencilerin geri dönüştürdüğü atık kağıtlar sanat atölyelerinde kullanılıy...