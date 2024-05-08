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        Cinayet şüphelisi 19 yıl sonra yakalandı

        BOLU'da S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:45
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        Cinayet şüphelisi 19 yıl sonra yakalandı
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        BOLU’da S.D’nin (29) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı İ.Ç. (42), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 yıl sonra yakalandı. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, 12 Mayıs 2005’de Bolu merkeze bağlı Salıbeyler mahallesinde meydana geldi. 19 yıl önce S.D.’nin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunamadı. Faili meçhul olarak yıllardır bekleyen olay Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden yapılan soruşturma ile aydınlatıldı. S.D.’yi öldürdüğü belirlenen İ.Ç. (42) polis ekipleri tarafından Bolu’da yakalanarak, gözaltına alındı. Cinayetin ardından geçen 19 yıl sonra yakalanan İ.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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