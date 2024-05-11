Boluspor - Çorum FK: 2-1

90+3’üncü dakikada Jefferson’un çektiği şut rakip oyuncudan döndü. Jefferson’un dönen topu takip ederek ikinci kez çektiği şut ağlara gitti: 2-1.

1’inci Lig'in 34’üncü ve son haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 2-1 yendi. Haftaya 9'uncu sırada giren Boluspor, Bandırmaspor ve Gençlerbiliği'nin puan kaybettiği haftada kazanarak 7'nci sıraya yükseldi ve adını Play-Off'lara yazdırdı.

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