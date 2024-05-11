Boluspor - Çorum FK: 2-1
STAT: Bolu AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge, Ogün Kamacı, Emir Eray EyisoyBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Hakan Bilgiç (Dk.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Mert Güzenge, Ogün Kamacı, Emir Eray Eyisoy
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Hakan Bilgiç (Dk. 90 Anıl Koç), Naby, Posmac, Onur Ulaş, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 72 Jefferson), Kubilay Sönmez (Dk. 90+2 Hüsamettin Yener), Tunahan Çiçek, Avramovski, Berk Yıldız, Gigic
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Ologo, Landre, Toure, Hakan Barış (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 77 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Verheydt, Ahmet Sağat (Dk. 62 Suat Kaya)
GOLLER: Dk. 71 Avramovski, Dk. 90+3 Jefferson (Boluspor), Dk. 83 Ferhat Yazgan (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Posmac, Oluare, Gigic, Jefferson (Boluspor), Hakan Barış, Gökhan Karadeniz (Çorum FK)
1’inci Lig'in 34’üncü ve son haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 2-1 yendi. Haftaya 9'uncu sırada giren Boluspor, Bandırmaspor ve Gençlerbiliği'nin puan kaybettiği haftada kazanarak 7'nci sıraya yükseldi ve adını Play-Off'lara yazdırdı.
23’üncü dakikada Venheydt’in sağ kanattan ceza sahasına attığı pasta topla buluşan Ahmet Sağat’ın şutunu kaleci Akbaba çeldi.
45+3’üncü dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
53’üncü dakikada Nalepa’nın kale önüne yaptığı ortaya Verheydt kafayla vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.
66’ncı dakikada Tunahan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğin üzerinden dışarı gitti.
71’inci dakikada Gigic’in pasıyla topla buluşan Avramovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
83’üncü dakikada Çorum FK'da Erkan’ın sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Ferhat’ın şutu ağlara gitti: 1-1.
90+3’üncü dakikada Jefferson’un çektiği şut rakip oyuncudan döndü. Jefferson’un dönen topu takip ederek ikinci kez çektiği şut ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.
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