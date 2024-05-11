Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor - Çorum FK: 2-1

        STAT: Bolu AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge, Ogün Kamacı, Emir Eray EyisoyBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Hakan Bilgiç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor - Çorum FK: 2-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Bolu Atatürk

        HAKEMLER: Mert Güzenge, Ogün Kamacı, Emir Eray Eyisoy

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Hakan Bilgiç (Dk. 90 Anıl Koç), Naby, Posmac, Onur Ulaş, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 72 Jefferson), Kubilay Sönmez (Dk. 90+2 Hüsamettin Yener), Tunahan Çiçek, Avramovski, Berk Yıldız, Gigic

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Ologo, Landre, Toure, Hakan Barış (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 77 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Verheydt, Ahmet Sağat (Dk. 62 Suat Kaya)

        GOLLER: Dk. 71 Avramovski, Dk. 90+3 Jefferson (Boluspor), Dk. 83 Ferhat Yazgan (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Posmac, Oluare, Gigic, Jefferson (Boluspor), Hakan Barış, Gökhan Karadeniz (Çorum FK)

        1’inci Lig'in 34’üncü ve son haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 2-1 yendi. Haftaya 9'uncu sırada giren Boluspor, Bandırmaspor ve Gençlerbiliği'nin puan kaybettiği haftada kazanarak 7'nci sıraya yükseldi ve adını Play-Off'lara yazdırdı.

        23’üncü dakikada Venheydt’in sağ kanattan ceza sahasına attığı pasta topla buluşan Ahmet Sağat’ın şutunu kaleci Akbaba çeldi.

        45+3’üncü dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

        İlk yarı 0-0 sona erdi.

        53’üncü dakikada Nalepa’nın kale önüne yaptığı ortaya Verheydt kafayla vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

        66’ncı dakikada Tunahan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğin üzerinden dışarı gitti.

        71’inci dakikada Gigic’in pasıyla topla buluşan Avramovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        83’üncü dakikada Çorum FK'da Erkan’ın sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Ferhat’ın şutu ağlara gitti: 1-1.

        90+3’üncü dakikada Jefferson’un çektiği şut rakip oyuncudan döndü. Jefferson’un dönen topu takip ederek ikinci kez çektiği şut ağlara gitti: 2-1.

        Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anıldı
        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anıldı
        Köylerde kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp tarlada çalıştılar
        Köylerde kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp tarlada çalıştılar
        Bolu'da akademisyen ve yazarlar "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" etkinliği...
        Bolu'da akademisyen ve yazarlar "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" etkinliği...
        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerind...
        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerind...
        Engelli çocuklarının tedavisi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor
        Engelli çocuklarının tedavisi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu