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        Bolu'da zincirleme kazada 7 yaralı

        BOLU'da, D-100 yolunda, trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:45
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        Bolu'da zincirleme kazada 7 yaralı
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        BOLU'da, D-100 yolunda, trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Kartalkaya ışıklı kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde kırmızı ışıkta bekleyen Murat A. yönetimindeki 05 ABU 546 plakalı cipe arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki 81 BR 667 plakalı otomobil ve Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil çarptı. Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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