Virajı alamayan kamyonet dükkana çarptı
BOLU'da, D-100 yolundan ara sokağa girmek için manevra yapan kamyonet, virajı alamayarak otobüs yazıhanesine çarptı.
BOLU'da, D-100 yolundan ara sokağa girmek için manevra yapan kamyonet, virajı alamayarak otobüs yazıhanesine çarptı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 14 AC 726 plakalı kamyonet, D-100 yolundan ara sokağa girmek için sağa manevra yaptı. Kamyonet, virajı alamayarak beton bariyerleri de yıkarak bir otobüs firmasına ait yazıhaneye çarptı. Kazada kamyonette ve yazıhanede hasar oluşurken, sürücü ve yazıhane çalışanı yara almadı.
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