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        Bolu'da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti

        BOLU'da özel halk otobüsü öğrenci bilet ücretlerinin Bolu Belediye Meclisi'nde alınan kararla 11 TL'den 18 TL'ye çıkartılmasına tepki gösteren üniversite öğrencileri yağmur altında sloganlarla yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:20
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        Bolu'da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
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        BOLU’da özel halk otobüsü öğrenci bilet ücretlerinin Bolu Belediye Meclisi'nde alınan kararla 11 TL’den 18 TL’ye çıkartılmasına tepki gösteren üniversite öğrencileri yağmur altında sloganlarla yürüdü. Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, belediye binası önünde kendisini protesto eden öğrencilerle görüşerek yapılan zammın gerekçelerini anlattı.

        Bolu Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında oy birliği ile özel halk otobüsü öğrenci fiyatları 11 TL’den 18 TL’ye tam biletler ise 15 TL’den 25 TL’ye yükseltildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri otobüs ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek İzzet Baysal Caddesi'nde ‘Müşteri değil öğrenciyiz’ yazılı pankartlarla yağmur altında yürüdü. Yaklaşık 100 öğrencinin sloganlar atarak yaptığı yürüyüş Bolu Belediye Başkanlığı önünde sona erdi.

        Grup adına açıklamalarda bulunan Gazetecilik 1’inci sınıf öğrencisi Orçun Akyol ve Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Zeynep Dinç, zamların geri alınmasını ve en temel hak olan ulaşım haklarına yapılan zammı kabul etmeyeceklerini söyledi. ‘Öğrenci burada başkan nerede’ sloganları atan öğrencilerin belediyeden bir yetkili ile görüşmeden alandan ayrılmayacaklarını belirtmeleri üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, grubun arasından seçilen iki öğrenci ile bir araya geldi. Başkan Özcan, özel halk otobüslerinin 2014 yılında kendisinden önceki AK Parti’li başkan tarafından özelleştirildiğini açıklayarak, “Otobüsler bizim olsa zarar etmeyi göze alarak zam yapmayız ama maalesef halk otobüsleri zamanında özelleştirilmiş. Ben sizleri şoförler odası, belediye temsilcisi ve özel halk otobüslerinden yetkililerle bir araya getireyim ve size zammın gerekçesini açıklasınlar. Eğer yine ikna olmazsanız ben sizinle tekrar görüşüp gerekirse konuyu belediye meclisine tekrar getirmeye söz veriyorum” dedi.

        Başkan Özcan ile öğrencilerin görüşmesinin ardından belediye önünde bekleyen grup eylemi sonlandırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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