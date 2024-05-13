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        Bolu'da yaylalara kar yağdı

        BOLU'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylalarda kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:15
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        Bolu'da yaylalara kar yağdı
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        BOLU’da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylalarda kar yağdı.

        Bolu’da gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte Sarıalan yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ormanları beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayında kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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